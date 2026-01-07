Alejandro Muñante a César Acuña por atacar a López Aliaga: “Lo hizo porque no despega en las encuestas”

A menos de seis meses de que se realicen las elecciones generales del 2026, el candidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, arremetió contra Rafael López Aliaga, asegurando que los ciudadanos no dejarán que el peor alcalde de Lima llegue a Palacio de Gobierno para ser el mandatario del Perú.

En medio de estos comentarios, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, defendió al exburgomaestre de la capital en Canal N y aseguró que los comentarios de Acuña Peralta forman parte de una estrategia, ya que no figura en los primeros lugares de los sondeos previos a las votaciones del 12 de abril.

“Es parte de la campaña. Creo que César Acuña, al ver que no despega en las encuestas por los tantos cuestionamientos que arrastra, no crece en el respaldo popular; evidentemente tiene que pegarle al que está primero. Es la vieja confiable”, manifestó.

NO LE TOMAN IMPORTANCIA A LOS COMENTARIOS

De acuerdo a Alejandro Muñante, este tipo de comentarios en contra de Rafael López Aliaga continuarán registrándose en las próximas semanas; sin embargo, desde Renovación Popular harán caso omiso a los calificativos y continuarán abocados en su labor para que el exalcalde de Lima pueda ganar las elecciones presidenciales de este año.