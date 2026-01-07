Jerí tras reunión con José Antonio Kast: "Este encuentro permitirá sentar las bases para los retos que tenemos en conjunto"

El presidente de la República, José Jerí Oré, se pronunció tras el encuentro bilateral que sostuvo con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, este miércoles en Palacio de Gobierno.

Al respecto, el mandatario peruano destacó los resultados obtenidos de esta reunión con el electo mandatario del país sureño y resaltó la disposición de ambas autoridades para fortalecer los vínculos entre Perú y Chile.

"Estoy convencido de que este primer encuentro permitirá sentar las bases para los retos que tenemos en conjunto y continuar fortaleciendo los vínculos e integración, teniendo como horizonte el desarrollo y bienestar de nuestros países", dijo.

SOBRE LA GESTIÓN DE KAST

En otro momento, Jerí Oré deseó los mejores éxitos para la gestión de José Antonio Kast, quien asumirá el mando de su país el próximo 11 de marzo: "Tenemos la plena disposición de trabajar en conjunto (…) Nos une la apuesta por el desarrollo", sostuvo.