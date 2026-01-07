José Antonio Kast durante reunión con José Jerí: "Es nuestro afán tener buenas relaciones"

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se pronunció durante su reunión en Palacio de Gobierno, donde sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo peruano, José Jerí.

Durante el desarrollo de la reunión, el electo mandatario del país sureño expresó su disposición a fortalecer las relaciones bilaterales con todos los países vecinos de la región, a fin de trabajar coordinadamente sobre diversos temas.

"Somos vecinos y nada mejor que ser buenos vecinos. Es lo que hoy día, es nuestro afán, tener buenas relaciones con nuestros vecinos. (...) Le agradecemos mucho a ustedes por habernos recibido y los temas como dice que nos afectan a todos, el crimen organizado que no respeta fronteras ni banderas, necesitamos enfrentarlo en conjunto", dijo.

HABLA JERÍ

Por su parte, el presidente José Jerí sostuvo lo dicho por Kast y afirmó que las relaciones bilaterales con Chile es una "política de Estado": "Se conduce en un marco de amistad y cooperación, porque somos países vecinos con profundos lazos históricos, económicos y comerciales", sostuvo.