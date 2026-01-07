José Jerí descarta cambiar a Ernesto Álvarez en el premierato: “Para nada”

En medio de su visita al alcalde de Carabayllo, quien recibió una granada en la puerta de su casa, el presidente José Jerí fue consultado si tiene previsto realizar algún tipo de cambio en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, el mandatario reveló que no tiene previsto cambiar al premier Ernesto Álvarez del cargo, quien en los próximos días cumplirá tres meses de haber asumido el puesto. “Para nada”.

ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA Y OTRAS REGIONES

Tras haber sido cuestionado por algunos sectores por la ampliación del estado de emergencia en Lima y otras regiones del Perú, José Jerí defendió la medida que decretó semanas atrás, asegurando que próximamente se tendrán resultados en la lucha contra la criminalidad.

“El estado de emergencia es un mecanismo, es una herramienta que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia. Hay que tener en claro que las restricciones o las vulneraciones a los derechos que se dan en un estado de emergencia son muy puntuales, son muy específicos”, enfatizó.