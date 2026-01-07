Renzo Reggiardo descarta postular a la Alcaldía de Lima: "No está en mis planes"

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, se pronunció sobre su futuro político, una vez culmine su gestión como burgomaestre de la capital, cargo que asumió tras la renuncia del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Durante la tradicional celebración de la Bajada de Reyes en la Plaza de Armas, el burgomaestre, al ser consultado sobre si postulará al cargo en las Elecciones Regionales y Municipales de octubre, descartó dicha posibilidad alegando que se encuentra enfocado en culminar de la mejor manera lo que queda de la actual administración.

"No, no está en mis planes. Tengo toda la disposición para cumplir con mi encargo, con este mandato que tengo al frente de la ciudad", puntualizó Reggiardo.

SEGURIDAD CIUDADANA

Por otra parte, Reggiardo aprovechó su discurso para brindar detalles sobre la implementación de nuevas medidas en materia de seguridad ciudadana: "He podido incorporar, poner en agenda y empezar a hacer los trabajos técnicos previos respecto a la creación de una guardia municipal", sostuvo.