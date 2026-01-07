Congreso cita de urgencia al premier y a ministros por posible privatización de Petroperú

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Katy Ugarte, convocó a una reunión con carácter de urgencia al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, para que informe sobre la eventual privatización de Petroperú y sus posibles consecuencias para los consumidores y la población.

También fueron citados la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo De La Cruz, en un ejercicio de control político orientado a la defensa del interés público.

Amplia participación y mesa técnica

A la convocatoria se sumaron el presidente del directorio de Petroperú, Elba Rosa Rojas; el presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, Omar Franco Chambergo; y representantes del Sindicato Nacional de Profesionales de Petroperú.

La comisión anunció la realización de una Mesa Técnica de Trabajo titulada "La privatización de Petroperú: consecuencias para los consumidores", programada para el jueves 8 de enero de 2026, a las 9:00 a.m., en la Sala 2 "Fabiola Salazar Leguía" del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso.

Preocupaciones y objetivo de evaluación

Una de las principales preocupaciones de la comisión es el impacto social de las medidas que se adoptarán en el marco del Decreto de Urgencia 010-2025. Cabe resaltar que, el objetivo de la convocatoria es recoger información técnica, regulatoria y laboral que permita evaluar con rigurosidad los efectos que una eventual privatización tendría sobre el mercado de combustibles, las tarifas, la continuidad del servicio y la estabilidad laboral.