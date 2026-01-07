Delia Espinoza: PJ admite a trámite demanda de amparo para anular su inhabilitación por 10 años

El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años que le impuso el Congreso de la República el pasado 3 de diciembre.

De acuerdo a la resolución judicial de la tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, se estableció que la audiencia para escuchar a ambas partes se realizará el próximo 9 de marzo.

Fundamentos de sanción

La inhabilitación fue aprobada por el Pleno del Congreso el 3 de diciembre, tras la presentación de la Denuncia Constitucional 528 por los legisladores Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín.

A Espinoza Valenzuela se le imputa la presunta comisión de delitos como abuso de autoridad, falsedad genérica y prevaricato, relacionados con la emisión de la Resolución 2246-2024 del 14 de octubre de 2024.

Proceso judicial en curso

Mientras avanza la demanda de amparo, el Poder Judicial mantiene abierta una investigación preparatoria de 120 días contra la exfiscal por los mismos hechos que motivaron la sanción legislativa. Este proceso penal se inició el 22 de diciembre, en paralelo al trámite constitucional que busca restituir a Espinoza en sus cargos como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.