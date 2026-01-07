Gobierno refuerza seguridad en fronteras ante un posible conflicto en Venezuela

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, informó que el Ejecutivo ha reforzado la seguridad en las fronteras del país con mayor presencia de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ante un posible conflicto en Venezuela.

Precisó que las medidas que se apliquen serán proporcionales a la gravedad de la amenaza. "Si hay una confrontación bélica, incluso a nivel de una posible guerra civil en Venezuela, nuestras fronteras van a tener que ser resguardadas con un mayor número de efectivos", dijo el premier.

Postura sobre migración venezolana

También sostuvo que el Perú no tiene interés en acoger a personas que hayan trabajado con la dictadura de Hugo Chávez o Nicolás Maduro. "Nuestro interés es aliviar la crisis humanitaria que sufren nuestros hermanos venezolanos y puedan retornar lo antes posible para ayudar a la reconstrucción de su patria", afirmó. Agregó que un mayor despliegue fronterizo implicaría mayor gasto público y dejar de atender necesidades de la población para priorizar la defensa nacional.

Enfoque en inteligencia y lucha contra crimen

Sobre el estado de emergencia ampliado para Lima y Callao, Álvarez explicó que es una acción progresiva y que esperan "llegar a mayo o junio con resultados concretos". Sin embargo, señaló que la guerra contra la criminalidad "no se va a ganar en cuestión de semanas ni de meses" y será labor del próximo gobierno.

Indicó que lo que soluciona las cosas es "la inteligencia policial, la inteligencia de las Fuerzas Armadas y el seguimiento a cada una de las bandas criminales", enfatizando que los servicios de inteligencia deben abocarse a la destrucción de estas organizaciones.