Partidos políticos tienen hasta hoy para inscribirse y participar en Elecciones Regionales y Municipales 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que hoy, 7 de enero, vence el plazo para que los partidos políticos logren su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y así poder participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 convocadas el domingo 4 de octubre.

Además, hoy también es la fecha límite para que todas las organizaciones políticas entreguen sus padrones incrementales de afiliados y soliciten la inscripción de modificaciones a su normativa interna.

Requisito para aspirantes a candidatos

El máximo organismo electoral indicó que hoy también caduca el plazo para que los ciudadanos se afilien a un partido político y puedan participar como candidatos en los comicios de octubre. En este último caso, el aspirante no debe contar con una afiliación política vigente al 8 de octubre de 2025.

Base legal del cronograma

Según el JNE, estos plazos se desprenden de la Ley Nº 32536, publicada el 25 de diciembre pasado, que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, con el objetivo de ampliar el período de afiliación para participar en las próximas elecciones subnacionales.

Elección de autoridades

Las Elecciones Regionales y Municipales del 2026 tienen como finalidad la elección de gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores en todo el país para los próximos cuatro años.