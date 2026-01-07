José Antonio Kast en Perú: Jerí se reúne hoy con presidente electo de Chile en Palacio de Gobierno

El presidente de la República, José Jerí, sostendrá hoy una reunión con José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en Palacio de Gobierno, como parte de la agenda oficial del líder chileno durante su visita a Lima.

La llegada de Kast al Perú se produjo la noche del lunes y su agenda contempla como principal actividad este diálogo con Jerí, antes de que el político chileno asuma formalmente la Presidencia en marzo próximo.

Temas bilaterales y contexto regional

Desde el Ejecutivo peruano se indicó que la reunión abordará temas de interés bilateral, sin mayores precisiones sobre los puntos específicos de la conversación. De acuerdo con la información oficial, el encuentro tendrá un carácter protocolar y se centrará en asuntos generales de la relación bilateral entre Perú y Chile. Uno de los temas mencionados en coberturas previas es la situación migratoria en la región, especialmente el tránsito de ciudadanos venezolanos.

Escenario político y discursos migratorios

La visita ocurre en un escenario político regional marcado por el avance de liderazgos conservadores y discursos de endurecimiento del control migratorio, una línea que Kast ha defendido públicamente y que ha generado preocupación en sectores políticos y sociales.

Cabe resaltar, que no se ha informado de la firma de acuerdos ni de anuncios conjuntos tras la cita, y la Cancillería no ha detallado si participarán otros ministros o se emitirá un pronunciamiento oficial posterior.