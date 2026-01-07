Congreso: citan a ministros de Educación y Economía este jueves 8 de enero por crisis en programa Beca 18

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, que preside el parlamentario Segundo Montalvo, convocó nuevamente para este jueves 8 de enero a los ministros Jorge Figueroa de Educación y Denisse Miralles de Economía.

Dicha citación busca que informen sobre las acciones para solucionar la crisis de continuidad y sostenibilidad que atraviesa el programa nacional "Beca 18", y se dio como consecuencia de la inasistencia previa de ambos representantes del Ejecutivo.

Exhortan a cumplir con mandato constitucional

El presidente de la comisión, Segundo Montalvo, exhortó a los ministros a cumplir con sus obligaciones. "Esta comisión exhorta a los ministros a la reflexión y a cumplir con su mandato constitucionalmente, a cumplir con su mandato funcional, cumplir con deber como ministro de estado. Caso contrario activaremos los mecanismos reglamentarios que nos atribuye la Carta Magna vigente", remarcó durante la sesión.

Ausencia del ministro de Energía y Minas

De otro lado, también estaba invitado el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, con el propósito de que informe sobre el Decreto de Urgencia 010-2025 y el impacto negativo que tendría esta norma respecto al canon y regalías que reciben los colegios nacionales por parte de Petroperú.

Sin embargo, el titular del Minem envió un oficio excusándose de asistir a dicha sesión de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso por "compromisos pactados con anterioridad".