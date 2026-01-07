Nuevo plan de seguridad ciudadana culminaría esta semana, anuncia premier Ernesto Álvarez

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que esta semana culminaría la elaboración del nuevo plan de seguridad ciudadana, un instrumento que contará con indicadores específicos para revisar su cumplimiento.

"Estamos precisamente ultimando el plan, porque el presidente es sumamente exigente en que el plan que se tenga que presentar no solamente sea serio y coherente, sino que tenga indicadores para revisar su cumplimiento", manifestó el premier en una entrevista con Conexión Perú en RCR.

Continuidad y perspectiva a largo plazo

Álvarez Miranda sostuvo que, si bien las metas del plan están fijadas para el actual Gobierno de transición, lo ideal es que sea "continuado, perfeccionado y adecuado" a las necesidades y recursos del próximo gobierno. El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recalcó que esperan "que en esta semana se culmine la elaboración de este plan".

Enfoque en inteligencia y lucha progresiva

Respecto a la lucha contra la delincuencia, el premier señaló que los estados de emergencia por sí solos no solucionan los problemas, sino que lo fundamental son "la inteligencia policial, inteligencia de las Fuerzas Armadas y el seguimiento a cada una de las bandas criminales".

Anotó que esta es "una acción progresiva" y que, aunque esperan resultados concretos para mayo o junio, la batalla contra el crimen organizado será labor "del próximo gobierno y posiblemente del próximo decenio".