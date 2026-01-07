José Jerí convoca Elecciones Regionales y Municipales 2026 para el 4 de octubre

Con la publicación del decreto supremo que convoca a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el país entra formalmente en un nuevo ciclo electoral. La medida activa el calendario que regirá la competencia por los gobiernos regionales y municipales en todo el territorio nacional.

ARRANQUE DEL PROCESO ELECTORAL

El presidente de la República, José Jerí, convocó oficialmente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, las cuales se realizarán el domingo 4 de octubre. La convocatoria fue oficializada mediante un Decreto Supremo publicado este miércoles 7 de enero en las Normas Legales del diario oficial El Peruano, dando inicio formal al proceso electoral subnacional.

En el documento se precisa que la organización, ejecución y fiscalización del proceso estará a cargo de los organismos del sistema electoral, de acuerdo con la Constitución y las leyes vigentes. El decreto lleva la firma del mandatario y del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, marcando así el punto de partida institucional de los comicios regionales y municipales.

CRONOGRAMA DEL JNE

Tras la convocatoria presidencial, el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el cronograma electoral que regirá estas elecciones, en las que los ciudadanos elegirán gobernadores regionales, consejeros, alcaldes y regidores provinciales y distritales. Con ello, se activó el plazo máximo para que partidos políticos y movimientos regionales completen su inscripción ante el JNE, un filtro clave que definirá qué organizaciones continuarán en carrera hacia octubre.

El cronograma también establece que hasta el 17 de enero podrá formalizarse la inscripción de alianzas electorales, una etapa estratégica para agrupaciones que buscan competir de manera conjunta, especialmente en el ámbito regional y local.

ELECCIONES PRIMARIAS

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 contemplan la realización obligatoria de elecciones primarias para la selección de candidaturas subnacionales. Para ello, se han fijado hitos previos que involucran a los organismos electorales:

16 de febrero: fecha límite para que las organizaciones comuniquen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la modalidad de sus primarias.

7 de abril: cierre del padrón electoral, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Las elecciones primarias se desarrollarán los días 17 y 24 de mayo, según la modalidad elegida por cada agrupación política, y sus resultados podrán ser proclamados hasta el 1 de junio.

INSCRIPCIÓN DE LISTAS

Superada la etapa de primarias, el proceso electoral entra en su fase decisiva con nuevos plazos establecidos en el cronograma oficial. El 16 de junio será la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, mientras que hasta el 5 de agosto se publicarán las listas admitidas.

Finalmente, el 26 de julio se realizará el sorteo de miembros de mesa, uno de los hitos operativos centrales de la elección, con miras a garantizar la organización del proceso de votación del 4 de octubre en todo el país.