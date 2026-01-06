Phillip Butters en Panamericana TV: Trayectoria de una de las voces más controversiales y sin filtros

Phillip Butters sorprendió al anunciar su regreso a la pantalla chica con su programa "Combutters", esta vez por Panamericana Televisión. El comunicador, conocido por su estilo directo y confrontacional, estará al frente de este nuevo espacio de debate político desde el lunes 12 de enero a las 10 de la noche.

"Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Porque tan solo se odia lo querido", se oye decir al propio Butters en su spot de presentación publicado en las redes sociales de La Esquina de la Televisión.

En el corazón del periodismo peruano, pocos nombres resuenan con la intensidad de Phillip Butters, quien a lo largo de los años se ha posicionado como una de las voces más influyentes de la coyuntura nacional.

¿QUIÉN ES PHILLIP BUTTERS?

Nacido el 13 de junio de 1967 en la ciudad de Trujillo, Phillip Butters Rivadeneira se adentró en el mundo de las comunicaciones como periodista deportivo. En programas como "Al Ataque" y "El Especialista", se hizo famoso por sus comentarios incisivos, demoledores y sin pelos en la lengua.

Su carrera tomó un giro total al incursionar en la radio con diversos programas donde abordó temas variados, principalmente de política. Su paso por varias emisoras lo motivó a fundar PBO en el año 2017, un proyecto en el que se desempeña como conductor principal y director.

Hoy, el comunicador vuelve a la señal abierta a través de Panamericana Televisión con "Combutters", donde, fiel a su estilo, promete traer la opinión más polémica y combativa en pleno contexto de campaña electoral.