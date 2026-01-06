“Es un despropósito”: Silvana Carrión cuestiona desactivación del Equipo Lava Jato

La desactivación del Equipo Especial Lava Jato ha encendido las alertas en el sistema de justicia. La exprocuradora Ad Hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, calificó esta decisión como un “despropósito” y advirtió que tendrá un impacto directo en el debilitamiento de la lucha contra la corrupción transnacional, uno de los principales flagelos que enfrenta el país.

En entrevista con Exitosa, Carrión sostuvo que eliminar equipos especializados dedicados exclusivamente a investigar casos complejos representa un grave retroceso. Recordó que, según la propia resolución fiscal, el Equipo Lava Jato mantenía 97 investigaciones en trámite, de las cuales 71 se encuentran en etapa de investigación preparatoria, fases clave donde se requieren decisiones definitivas.

La exprocuradora cuestionó además la oportunidad en la que se ejecuta esta medida, al considerar que se produce en un contexto preelectoral y con diversos actores políticos involucrados en los procesos. A su juicio, desactivar a los fiscales especializados implica dejar en desventaja al Estado frente a las defensas legales, que continuarán actuando sin interrupciones en los casos.

INCERTIDUMBRE SOBRE FISCALES CLAVE Y PROCESOS EMBLEMÁTICOS

Carrión puso énfasis en la situación del fiscal José Domingo Pérez, señalando que la resolución no precisa cuál será su futuro ni el destino de los casos que tenía a su cargo. Remarcó que uno de los procesos más sensibles es el juicio contra Susana Villarán, el cual se encontraba en una etapa decisiva tras años de investigación continua.

Finalmente, la exprocuradora rechazó las opiniones del fiscal supremo interino Tomás Gálvez, a quien acusó de emitir comentarios “subjetivos y personales” sobre los integrantes del Equipo Lava Jato, sin sustento técnico-jurídico, insistiendo en que la desactivación de estos equipos representa un serio golpe a la persecución penal de la gran corrupción.