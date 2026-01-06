Luis Galarreta sobre el fujimorismo: “Queremos volver a ser gobierno para resolver los problemas”

A pocos meses de que se realicen las elecciones generales del 2026, el candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, reveló que el partido que lidera Keiko Fujimori anhela llegar a Palacio de Gobierno en estos comicios.

Durante una entrevista al programa ‘Siempre a las ocho’, Galarreta aseguró que el fujimorismo tiene la intención de estar en el Ejecutivo, ya que tiene en agenda atender las demandas de los ciudadanos, los cuales no son escuchados por las autoridades.

“Lo que le preocupa al ciudadano es la inseguridad, la economía, y para ellos necesitas al gobierno. Por eso que nosotros, después de 25 años, queremos volver a ser gobierno para resolver los problemas del día a día del ciudadano”, declaró.

DESTACÓ TRABAJO DE DINA BOLUARTE

Tras haber asumido la presidencia por la vacancia de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022, Luis Galarreta destacó la decisión que tomó Dina Boluarte para distanciarse del exmandatario, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo. “Si no lo hubiera hecho, el Perú hubiera caído en otro lado”.