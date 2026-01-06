Elvis Vergara promueve denuncia contra Kira Alcarraz por agresión a funcionario del SAT

Tras la revelación de 24 Horas Central de la agresión que sufrió un funcionario del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) por parte de la congresista Kira Alcarraz, el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, aseguró que tomará medidas al respecto.

En un post compartido en sus redes sociales, Vergara Mendoza se mostró en contra del comportamiento que adoptó la legisladora contra el trabajador del SAT y enfatizó que iniciará una querella contra Alcarraz Agüero.

“Rechazo toda agresión o violencia: ningún parlamentario está por encima de la ley. Ante la denuncia del SAT Lima contra la congresista Kira Alcarraz por presuntos hechos en un operativo, promoveré denuncia de oficio conforme al art. 11 del Código de Ética”, escribió en su cuenta de X.

¿CÓMO FUE EL ACCIONAR DE KIRA ALCARRAZ?

Todo sucedido en un operativo que se encontraba realizando personal del SAT en San Juan de Miraflores (SJM). En medio de los trabajos, solicitaron a Kira Alcarraz que se baje de la unidad en la que se trasladaba, ya que contaba con orden de captura; al negarse, la parlamentaria decidió abofetear al funcionario.