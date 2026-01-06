Norma Yarrow arremete contra Kira Alcarraz: "Basta de congresistas soberbias"

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, se pronunció sobre la denuncia contra la parlamentaria Kira Alcarraz, por presuntamente haber agredido a un fiscalizador del del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

A través de su cuenta en la plataforma X, la legisladora de la bancada celeste criticó duramente a su colega no agrupada, a quien calificó de "soberbia" e instó a que el caso sea visto de forma inmediata en la Comisión de Ética.

"La permanente actitud prepotente de la congresista Kira Alcarraz amerita que la Comisión de Ética actúe de forma inmediata. Basta de “cortauñas”, de congresistas soberbias que hacen un pésimo uso del cargo y por ellas nos miden a todos por igual", se lee en el tuit.

SOBRE EL CASO

Según la denuncia interpuesta contra Alcarraz por el delito de lesiones, la agresión se dio durante un operativo en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), cuando la congresista se desplazaba en un vehículo que contaba con orden de captura debido a una deuda por papeletas de tránsito que asciende a 1,327 soles.

Según la versión del trabajador agredido, la parlamentaria le propinó una bofetada e interrumpió la grabación que venía realizando con su dispositivo móvil, conforme al protocolo establecido.