Renzo Reggiardo tras agresión de Kira Alcarraz a funcionario del SAT: “Creo que se equivocó”

Luego de que la congresista Kira Alcarraz fuera denunciada por haber agredido a un funcionario del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció por el comportamiento que tuvo la parlamentaria.

En declaraciones, el burgomaestre de la capital lamentó la reacción que tuvo la legisladora contra el trabajador del SAT, asegurando que solo se encontraba realizando su trabajo. Además, enfatizó que este tipo de hechos no deben repetirse.

"No quiero entrar en una discusión abierta con la congresista, creo que se equivocó, sobreactuó, tuvo una reacción que no debió suceder. Nosotros hemos actuado como corresponde, sin cometer excesos y por eso emitimos un pronunciamiento desde el SAT", manifestó la autoridad edil.

¿QUÉ HIZO KIRA ALCARRAZ?

De acuerdo a lo revelado por el 24 Horas Central, el SAT se encontraba realizando un operativo por las calles de San Juan de Miraflores (SJM) con el propósito de intervenir vehículos que contaban con algún tipo de deuda.

En medio del trabajo del personal, se detuvo la unidad donde se encontraba Kira Alcarraz; el coche contaba con “orden de captura” y presentaba una deuda por una papeleta. Al ver el accionar, la parlamentaria no quiso que le arrebataran la unidad, por lo que reaccionó con una cachetada hacia el agente de la entidad.