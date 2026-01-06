Rospigliosi saluda desactivación de equipos especiales de la Fiscalía: Los usaron contra adversarios

El legislador Fernando Rospigliosi, de la bancada Fuerza Popular, expresó su satisfacción por la decisión del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, de desactivar los Equipos Especiales del Ministerio Público (Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos).

El titular del Congreso publicó en su cuenta de X: “Muy bien el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, al disolver los ‘equipos especiales’ del Ministerio Público. Fueron un instrumento de la mafia caviar para la persecución política de sus adversarios”.

Gálvez Villegas ya había adelantado su intención de desactivar estos grupos para unificar la estrategia de persecución penal y reforzar los subsistemas especializados en Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios y Derechos Humanos.

EQUIPOS DESACTIVADOS

Según la resolución del Ministerio Público, el Equipo Lava Jato, encargado de investigar el caso Odebrecht, con sus 97 carpetas fiscales irán al Subsistema Especializado en Delitos de Lavado de Activos.

El Eficcop, el equipo que investigaba la corrupción en altos funcionarios del gobierno, será transferido a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El Equipo Los Cuellos Blancos del Puerto, dedicado a investigar la corrupción en las instituciones del Callao, fue reasignado a la Fiscalía Superior Transitoria de Prevención del Delito, informa Expreso.

El Eficavip, que investiga las muertes durante las protestas sociales de 2022-2023, será absorbido por la Coordinación de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.