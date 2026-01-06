Presidente Jerí anuncia la ampliación del estado de emergencia en Lima y el Callao

Esta madrugada, el presidente José Jerí Oré anunció la ampliación del estado de emergencia en Lima y el Callao, para seguir luchando contra la criminalidad que se registran en ambas jurisdicciones.

“Es un mecanismo que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia. (...) El estado de emergencia es una herramienta, las restricciones son muy puntuales, específicas”, dijo a RPP.

Respecto a cuánto durará esta prórroga, el mandatario manifestó escuetamente: “El tiempo que sea necesario”, resaltando que la medida implementada en su Gobierno, viene dando resultados positivos.

DIVERSOS ATENTADOS

El jefe de Estado hizo este anuncio tras visitar en su casa al alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza Cueva, quien anoche sufrió un quinto atentado, dejaron una granada en el frontis de su vivienda.

El mandatario también acudió a la Comisaría El Progreso, donde pidió información detallada sobre el avance de las indagaciones en torno a los constantes ataques registrados contra la autoridad edil.