Fernando Rospigliosi tras captura de Nicolás Maduro: "Millones de venezolanos quieren regresar a su país"

El último fin de semana, las tropas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores, causando la emoción de millones de ciudadanos venezolanos, quienes se encuentran dispersos en varios países del mundo.

Ante esta situación, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, saludó la decisión del Gobierno de Donald Trump por su intervención en el territorio llanero y aseguró que el cambio político tiene que darse de una manera paulatina, ya que muchos ciudadanos anhelan regresar a su país y estar de nuevo con sus familias.

"Esperemos que ahora avance una transición hacia la democracia, que el pueblo venezolano pueda vivir en paz y que millones de venezolanos que se han visto obligados a huir del país por la represión y la miseria puedan regresar a su país y vivir tranquilamente, en paz y prosperidad”, declaró el titular de la Mesa Directiva.

CUBA SE BENEFICIÓ CON LOS HIDROCARBUROS

Al tener una corriente ideológica vinculada al comunismo, el cual fue iniciado por Hugo Chávez y posteriormente seguido por Nicolás Maduro, Fernando Rospigliosi aseguró que Cuba se ha beneficiado con los recursos de hidrocarburos del país llanero.