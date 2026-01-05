José Jerí anuncia aumento del 50% en propinas para el personal del servicio militar

El presidente de la República, José Jerí Oré, participó de la ceremonia de saludo al nuevo comandante general del Ejército peruano, Oswaldo Martín Calle Talledo, que se llevó a cabo este lunes en Palacio de Gobierno.

Durante su participación en el referido evento, el mandatario aprovechó la ocasión para anunciar un incremento del 50% en las propinas para el personal del servicio militar y precisó que se prevé un aumento del 100% en un pazo breve.

"No solamente es tener mayor capacidad disuasiva, sino también fortalecer la motivación de quienes prestan servicio militar, ese es el compromiso del Gobierno. Y es lo que va a ser de ahora en adelante", manifestó.

LA LABOR DEL EJÉRCITO

Durante la ceremonia, Jerí Oré resaltó la labor que cumple el Ejército peruano en la protección de la integridad territorial, teniendo en cuenta la complejidad geográfica del país.