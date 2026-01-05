Mario Vizcarra queda fuera de las Elecciones 2026: JEE declara improcedente la lista de Perú Primero

El proceso electoral hacia las Elecciones Generales 2026 registró un nuevo giro luego de que la autoridad electoral declarara improcedente una candidatura presidencial por impedimentos legales vinculados a delitos contra la administración pública.

TACHAS FUNDADAS

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la fórmula presidencial del partido Perú Primero, encabezada por Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra. La decisión se sustentó en la admisión de tres tachas presentadas por ciudadanos que cuestionaron la postulación debido a una sentencia por peculado registrada en 2005 y consignada en su hoja de vida.

Los recursos se apoyaron en el literal j) del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), que prohíbe postular a la Presidencia a quienes cuenten con una sentencia por peculado, incluso si esta fue cumplida y el condenado se encuentra rehabilitado. El JEE concluyó que el impedimento es permanente y no vulnera el derecho a la participación política, al tratarse de una limitación razonable y proporcional.

PRECEDENTES ELECTORALES

En su resolución, el JEE recordó que el Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional la Ley 30717, norma que refuerza los impedimentos para postular por delitos de corrupción. Además, precisó que un pronunciamiento posterior del TC solo abordó casos de terrorismo y apología del terrorismo, mas no el delito de peculado, argumento que había sido esgrimido por Perú Primero para intentar revertir las tachas.

La autoridad electoral citó precedentes como el caso del candidato Luis Zubia Cortez en 2018, cuya postulación también fue declarada improcedente por una sentencia por peculado. A ello se sumó la opinión de la presidenta del TC, Luz Pacheco, quien sostuvo que las personas condenadas por este delito, aun rehabilitadas, mantienen impedimentos para participar en elecciones.

DECISIÓN FINAL DEL JEE

El JEE subrayó que la inhabilitación permanente busca garantizar que la administración pública esté integrada por personas probas e idóneas. Asimismo, señaló que las tachas presentadas se ajustan plenamente a la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente, razón por la cual declaró improcedente la inscripción de la lista presidencial de Perú Primero y dispuso el archivo del expediente.

Con esta resolución, Mario Vizcarra queda oficialmente fuera de la contienda presidencial de 2026, en una decisión que vuelve a poner en el centro del debate electoral los impedimentos legales por delitos de corrupción y su impacto en la conformación de las candidaturas.