Candidatura de Marisol Pérez Tello queda en manos del JNE tras apelación de Primero la Gente

El escenario electoral rumbo a los comicios de 2026 sumó un nuevo capítulo luego de que la candidatura presidencial de Marisol Pérez Tello pasara a evaluación del Jurado Nacional de Elecciones, instancia que tendrá la última palabra sobre su continuidad en carrera.

APELACIÓN ADMITIDA

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 concedió el recurso de apelación interpuesto por el partido Primero la Gente, que busca revertir la resolución que declaró improcedente la inscripción de su fórmula presidencial, encabezada por Marisol Pérez Tello. Al verificar que el recurso cumplía con los requisitos legales y fue presentado dentro del plazo correspondiente, el JEE dispuso elevar el expediente al Jurado Nacional de Elecciones.

De acuerdo con la Resolución N° 00063-2026-JEE-LIC1/JNE, emitida el 3 de enero, ahora corresponde al pleno del JNE convocar a una audiencia pública y emitir un pronunciamiento definitivo en un plazo de tres días calendario, conforme al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026.

RAZONES DEL RECHAZO INICIAL

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la inscripción de la fórmula presidencial de Primero la Gente al considerar que fue presentada de manera extemporánea. Según la Resolución N° 146-2025-JNE, el plazo para inscribir fórmulas venció a las 23:59:59 del 23 de diciembre de 2025, con una prórroga excepcional hasta el mediodía del 24 de diciembre solo para organizaciones que hubieran iniciado el trámite antes del cierre oficial.

El personero legal del partido, Marco Antonio Zevallos Bueno, solicitó la admisión fuera de plazo alegando presuntas fallas técnicas en el sistema Declara+. Sin embargo, un informe de la Oficina General de Tecnologías de la Información del JNE concluyó que no se pudo determinar que la agrupación haya sido afectada directamente por fallas en dicho sistema, descartando impedimentos que justificaran la inscripción tardía.

EXPECTATIVA POLÍTICA

El JEE también verificó que parte de la documentación fue ingresada recién a las 15:58:46 y 18:01:30 del 24 de diciembre, es decir, fuera de todo plazo reglamentario, motivo por el cual se dispuso archivar el expediente, dejando a salvo el derecho de apelación. Esa vía fue finalmente utilizada por la agrupación política.

En declaraciones a RPP, Marisol Pérez Tello expresó su confianza en que el JNE actuará con responsabilidad y permitirá la inscripción de la lista de su partido, en una decisión que podría marcar un precedente clave en el proceso electoral y redefinir el mapa político de cara a las elecciones presidenciales de 2026.