Elecciones 2026: JEE declara infundadas tachas contra candidatura presidencial de Rafael López Aliaga

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 resolvió declarar infundadas todas las tachas presentadas contra la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga con el partido Renovación Popular, para las elecciones de 2026.

Con esta decisión judicial, se permite que el candidato continúe formalmente en la contienda electoral, tras determinar que todas las impugnaciones carecían de fundamento probatorio suficiente, según informó Canal N.

Impugnaciones carecieron de sustento legal

El órgano electoral examinó los recursos de impugnación, incluido uno presentado por el ciudadano Víctor Baldomero Gutarra García, y concluyó que no se acreditó ninguna violación a la normativa electoral durante el proceso interno de selección del candidato.

La resolución estableció que los denunciantes no lograron demostrar objetivamente que se hubieran cometido actos contrarios al ordenamiento legal en los comicios primarios del partido Renovación Popular.

Cuestionamientos desestimados por falta de evidencia

El JEE desestimó específicamente los cuestionamientos sobre la modalidad de selección utilizada por Renovación Popular, señalando que las acusaciones no estaban respaldadas por pruebas concretas. El fallo precisó que las impugnaciones no lograron sustentar la existencia de una vulneración a las reglas que rigen los procesos de elección interna de las organizaciones políticas.