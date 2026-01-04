Perú Primero denuncia a presidenta del TC ante el JEE por comentarios sobre Mario Vizcarra

El partido Perú Primero denunció ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1) a la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, por una supuesta injerencia electoral.

La acusación se basa en sus comentarios sobre la candidatura de Mario Vizcarra y su impedimento por la condena por peculado, alegando que Pacheco "desconoce abiertamente el precedente constitucional fijado por su propia institución".

Argumentos sobre violación de neutralidad

El partido sostiene que las declaraciones de Pacheco "anticipan criterio sobre una controversia electoral en curso", "inducen a error a la opinión pública, generando un clima de presión indebida sobre los órganos electorales" y "constituyen una interferencia directa en el proceso electoral, vulnerando el principio de neutralidad". En el documento, Perú Primero afirma que esta conducta "genera una interferencia indebida en la independencia de los órganos electorales".

Declaraciones y postura del TC

Las declaraciones que motivaron la denuncia se produjeron durante una entrevista con Canal N, donde Pacheco señaló que los impedimentos por corrupción "siguen vigentes pese a las rehabilitaciones". Esta postura corresponde a su voto en minoría dentro del TC, sin mencionar la posición mayoritaria del tribunal que declaró inconstitucional la ley que extendía las restricciones más allá del cumplimiento de la condena penal.

Situación electoral de Mario Vizcarra

Mario Vizcarra enfrenta actualmente tres tachas a su candidatura presidencial fundamentadas en su condena judicial. Además, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 ya declaró inadmisible su postulación al Senado por no haber presentado documentación completa sobre su proceso judicial y rehabilitación, dejando su futuro político sujeto a las resoluciones de las instancias electorales correspondientes.