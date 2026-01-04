Rafael López Aliaga denuncia que recibe constantes amenazas de muerte durante su campaña electoral

Rafael López Aliaga denunció que continúa recibiendo amenazas de muerte durante su recorrido proselitista por el norte del Perú. Señaló que las intimidaciones son por sus posiciones ideológicas y sus propuestas de campaña.

“Me quieren matar por varias cosas”, manifestó el candidato presidencial del partido Renovación Popular durante un mitin, dijo también que tiene más de 30 efectivos de seguridad en cada actividad ante posibles atentados.

CRIMEN ORGANIZADO

Durante su discurso en la región La Libertad, se refirió a la inseguridad que vive la provincia de Pataz, anunció que, de llegar al poder, ejecutará una intervención militar para frenar el crimen organizado vinculado a la minería ilegal.

“Pataz será militarizado el 28 de julio de 2026”, aseguró, al tiempo que detalló que las Fuerzas Armadas asumirán el control de los socavones mineros. Con esta medida, se evitará que la violencia continúe cobrando vidas, informa Expreso.