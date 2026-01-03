Martín Vizcarra fija posición sobre crisis venezolana: “Sin dictaduras y sin intervenciones”

El expresidente Martín Vizcarra expresó públicamente su coincidencia con el pronunciamiento del partido Perú Primero sobre la situación en Venezuela, al señalar que comparte una posición “sin dictaduras y sin intervenciones extranjeras”. Desde sus redes sociales, el exmandatario respaldó el enfoque que cuestiona el autoritarismo en el país caribeño, pero al mismo tiempo rechaza cualquier acción externa que vulnere la soberanía de los Estados, en línea con el comunicado difundido por dicha agrupación política.

El pronunciamiento de Perú Primero sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro “terminó como todas las dictaduras, por la fuerza”, y atribuye la crisis venezolana a una “vulneración sistemática de los derechos humanos”. En ese sentido, Vizcarra coincidió con la lectura política del documento al enfatizar que “no se puede justificar una dictadura”, pero reafirmando su rechazo a escenarios que deriven en conflictos de mayor escala.

Rechazo a la intervención y llamado al retorno democrático

Uno de los ejes centrales del mensaje difundido por Perú Primero, y respaldado por el exjefe de Estado, es la oposición a cualquier forma de intervención extranjera. El comunicado partidario advierte que se debe “rechazar cualquier intervención extranjera que ponga en riesgo el orden mundial y la soberanía de todos los países”, una frase que Vizcarra retomó al manifestar su acuerdo con una salida política y no militar a la crisis venezolana.

Asimismo, el documento plantea que el camino para Venezuela debe ser institucional y democrático, señalando que el país debe “volver al cauce democrático, con elecciones libres y transparentes”. Esta posición fue destacada por Vizcarra en su mensaje público, donde reiteró que la solución a la crisis regional no pasa por la fuerza externa, sino por el respeto a la voluntad popular y a los principios democráticos, aun cuando el propio exmandatario enfrenta una situación judicial que lo mantiene en prisión.