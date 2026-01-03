Política

Hace 40 minutos

Gobierno peruano se pronuncia sobre captura de Nicolás Maduro y pide una transición democrática

En una parte del amplio comunicado señala que están monitoreando la situación de los connacionales en Venezuela y que hasta el momento no hay noticias de problemas.




Hace unos momentos, la Cancillería peruana emitió un comunicado sobre operativo estadounidense que terminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que ya viajan rumbo a la ciudad de Nueva York.

En el documento el gobierno señala que el régimen chavista violó derechos humanos y torturó a miles de venezolanos, además que su gobierno es ilegitimo. Destruyendo el estado de derecho y provocando una crisis migratoria.

LEGITIMAS ASPIRACIONES

Asimismo, espera que esta situación se solucione pacíficamente a la brevedad posible y que se realice un transición democrática con atención a las legitimas aspiraciones del pueblo venezolano.

En una parte del amplio comunicado Cancillería señala que están monitoreando la situación de los connacionales en Venezuela y que hasta el momento no hay noticias de problemas.


Temas Relacionados: Cancillería Del PerúDetenciónEeuuNicolás Maduro

También te puede interesar:

BANNER