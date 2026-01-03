Gobierno peruano se pronuncia sobre captura de Nicolás Maduro y pide una transición democrática

Hace unos momentos, la Cancillería peruana emitió un comunicado sobre operativo estadounidense que terminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que ya viajan rumbo a la ciudad de Nueva York.

En el documento el gobierno señala que el régimen chavista violó derechos humanos y torturó a miles de venezolanos, además que su gobierno es ilegitimo. Destruyendo el estado de derecho y provocando una crisis migratoria.

LEGITIMAS ASPIRACIONES

Asimismo, espera que esta situación se solucione pacíficamente a la brevedad posible y que se realice un transición democrática con atención a las legitimas aspiraciones del pueblo venezolano.

En una parte del amplio comunicado Cancillería señala que están monitoreando la situación de los connacionales en Venezuela y que hasta el momento no hay noticias de problemas.