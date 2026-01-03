Defensor del Pueblo: Un gobierno transitorio no está facultado para reformar Petroperú

Josué Gutiérrez cuestionó la iniciativa del Ejecutivo y anunció que su institución presentará en los próximos días un informe sobre la viabilidad del decreto de urgencia.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó la iniciativa del Ejecutivo para reestructurar Petroperú y anunció que su institución presentará en los próximos días un informe sobre la viabilidad del decreto de urgencia publicado el pasado 31 de diciembre. A su juicio, el Gobierno de transición encabezado por José Jerí no estaría facultado constitucionalmente para impulsar reformas de esa magnitud en la empresa estatal.

En entrevista con RPP, Gutiérrez afirmó que un gobierno transitorio no puede realizar cambios estructurales en Petroperú, ya que ello vulneraría los principios constitucionales y la separación de poderes. Señaló que la Defensoría del Pueblo evaluará si el decreto de urgencia es constitucional, viable y ejecutable, y que el informe será entregado “en el más breve plazo”.

El titular de la Defensoría también sostuvo que existe la hipótesis de que Petroperú habría sido afectada desde su interior. Además, expresó sus dudas sobre la propuesta de que Proinversión lidere el proceso de reestructuración.

RESPONDE A PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

Finalmente, Gutiérrez rechazó las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien sugirió que el defensor del Pueblo estaría haciendo política para proteger intereses en Petroperú. Calificó esas afirmaciones como “desafortunadas” y aseguró que su rol es estrictamente institucional.