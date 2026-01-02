Elecciones 2026: JNE anuncia la inscripción de 24 fórmulas presidenciales para las votaciones

Cada vez quedan menos semanas para las elecciones generales del 2026 y, previo a ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la inscripción de 24 fórmulas presidenciales para las votaciones del 12 de abril.

Desde el JNE mencionaron que la decisión se tomó después de que la información que compartieron los partidos se dio de una manera correcta y sin ningún tipo de observación, a comparación de otras organizaciones políticas.

¿CUÁLES SON LOS PARTIDOS?

Entre los partidos que estarán en las elecciones del 2026 se encuentran Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Ahora Nación, Partido Morado, Partido Aprista, Partido del Buen Gobierno, Perú Libre, Podemos Perú y otras militancias más.

Cabe mencionar que las fórmulas presidenciales de País para Todos o Integridad Nacional y otras más cuentan con observaciones por parte del Jurado Electoral Especial (JEE), teniendo un plazo para que puedan levantar las advertencias.