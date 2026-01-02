Elecciones 2026: presentan tacha contra José Williams por información en su hoja de vida

A menos de cinco meses de que se realicen las elecciones generales del 2026, un peruano identificado como Carlos Javier Guevara presentó una tacha contra el candidato presidencial de Avanza País, José Williams, por la información que colocó en su hoja de vida, especialmente en el rubro de ingresos económicos.

INFORMACIÓN CONSIGNADA

De acuerdo a la información consignada por Williams Zapata, el expresidente del Congreso percibía un salario anual que supera los 185 mil soles, cifra que Javier Guevara considera como una ‘burla’, ya que es algo similar a lo que indicaron miembros del Parlamento.

Para discrepar con estos números, el denunciante presentó los ingresos que consignaron integrantes de Avanza País como Alejandro Cavero, Karol Paredes, Adriana Tudela o Diana Gonzales, cuyas cifras superan los 420 mil soles.

Con esta información, Carlos Javier Guevara hizo un llamado al Jurado Electoral Especial (JEE) que revise su denuncia y en los próximos días declare improcedente la candidatura de José Williams en las Elecciones 2026, así como también a los postulantes a la vicepresidencia.