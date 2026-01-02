Alcalde de Pataz sobre premier Álvarez que lo vinculó a la minería ilegal: Si no se retracta voy a querellarlo

El alcalde de Pataz, Aldo Mariños, respondió al premier Ernesto Álvarez, quien lo vinculó a la minería ilegal tras el triple crimen registrado en una bocamina de la zona el 31 de diciembre. En entrevista con Exitosa, negó relación con estas prácticas y exigió que se retracte.

“Respecto al premier he escuchado que se ha dirigido al alcalde de Pataz, mencionar que defiende en cierto modo a la minería ilegal, cuando eso es falso, yo a la minería ilegal la rechazo, yo siempre he dicho que a la minería ilegal hay que sepultarla, hay que exterminarla”, dijo.

INFORMACIÓN ERRÓNEA

Asimismo, negó tener familiares involucrados en actividades mineras y exigió que Álvarez Miranda identifique a sus supuestos parientes.​ “Que diga quiénes son mis familiares que están en la minería. Que salga y responda. Él es premier y tiene que portarse como tal”, indicó.

“Si él no se retracta y no sale a aclarar sus declaraciones, no me queda otro camino, tengo que querellarlo, no me queda otro camino. Porque una persona con tal cargo no puede ser tan apresurado con información errónea”, sostuvo categórico el burgomaestre provincial.