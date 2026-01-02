Presidenta del TC: Condena firme por peculado impediría postulación de Mario Vizcarra

En entrevista con Canal N, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, señaló que Mario Vizcarra Cornejo, del partido Perú Primero, no podría postular a cargos públicos debido a la sentencia firme por el delito de peculado en su contra.

Dijo categórica que restricciones electorales para sentenciados por corrupción se mantienen plenamente vigentes y su constitucionalidad ya fue ratificada por el anterior TC, por lo que deben ser respetada y acatada por todas las instancias del país.

SEGURIDAD JURÍDICA

Pacheco Zerga explicó que, si bien el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permitió antes postulaciones apelando al derecho a la participación política, el TC sostiene que se debe respetar las limitaciones vigentes para garantizar la seguridad jurídica del proceso electoral.

Como se sabe, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró inadmisible la inscripción de la candidatura al Senado de Mario Vizcarra, luego de detectar una sentencia judicial firme por peculado consignada en su Declaración Jurada de Hoja de Vida.