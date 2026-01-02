Álvarez sobre críticas de la ANGR por masacre en Pataz: Gobiernos regionales no enfrentaron la minería ilegal

El premier Ernesto Álvarez Miranda se pronunció tras el comunicado de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) donde cuestionaba la estrategia del Poder Ejecutivo contra la criminalidad, tras el asesinato de tres personas registrado el 31 de diciembre en una bocamina del distrito de Pataz, en la región La Libertad.

“Durante décadas, los gobiernos regionales han usufructuado esa autonomía para manejar recursos del pueblo sin lograr eficiencia ni resultados alguno. El tema de Pataz es un tema de minería ilegal que viene de décadas anteriores y que ningún gobierno enfrentó, porque, claro, nadie estaba dispuesto a asumir el costo político”, sostuvo.

MASACRE EN PATAZ

“Los gobiernos regionales implicados en la minería ilegal, ¿acaso no tienen responsabilidad alguna en este problema? ¿Este Gobierno que tiene apenas dos meses es responsable de la minería ilegal y de las consecuencias humanas y criminales que la minería ilegal representa?”, agregó el jefe del Gabinete Ministerial en entrevista con RPP.

Sobre el hecho, manifestó que la tragedia se desencadenó luego que un grupo armado trató de robarle el oro a mineros ilegales dentro de un socavón, Estos se defendieron con las armas que tenían. “Hay bandas armadas por parte de los diferentes grupos de mineros ilegales y eso no ha sido controlado por los gobiernos regionales”, aseveró.