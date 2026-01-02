Premier Ernesto Álvarez sobre reorganización de Petroperú: No conduce a una privatización

En amplia entrevista con RPP, el premier Ernesto Álvarez, descartó tajantemente que la reorganización patrimonial de Petroperú, dispuesta por el Gobierno a través del Decreto de Urgencia Nº 010-2025, promueva una presunta privatización o liquidación de la compañía.

“En este momento, Petroperú no es atractivo para el capital privado. Una liquidación, como algún sector solicitaba, no es posible; tampoco seguir manteniendo el déficit de Petroperu [y] la pésima gestión de los últimos años con dinero de los peruanos”, señaló.

“Estamos partiendo de la premisa que Petroperú debe mantenerse. No estamos liquidando ni estamos conduciendo a una privatización. La empresa debe mantenerse como una empresa pública, pero manejada, gestionada de una manera eficiente”, acotó.

UNIDADES PRODUCTIVAS

Asimismo, indicó que Proinversión, empresa encargada de la gestión integral de Petroperú, deberá realizar “una evaluación con un criterio eminentemente técnico”, a fin de determinar “qué hacer con cada una de las unidades productivas” de la empresa estatal.

Álvarez Miranda también señaló que la intención del Poder Ejecutivo con la reorganización de Petroperú es “mantener los servicios públicos” que ofrece y “garantizar” que “los derechos de los trabajadores no se vean afectados en ningún caso”.