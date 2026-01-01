Ejecutivo dispone medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú

En el diario oficial El Peruano apareció publicado anoche el Decreto de Urgencia Nº 010-2025, donde el Poder Ejecutivo establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de la empresa Petroperú, y asegurar así la continuidad del abastecimiento de combustible en el país.

La norma autoriza la segmentación de los activos de la empresa en bloques patrimoniales autónomos, los cuales podrán incluir a la Nueva Refinería Talara, y delega a Proinversión la dirección del proceso de promoción de la inversión privada, desde el diseño del plan hasta su implementación.

PÉRDIDAS OPERATIVAS

La situación de la empresa es calificada como una crisis estructural de Solvencia. Según el decreto, Petroperú carece de recursos para atender sus deberes inmediatos sin recurrir al apoyo estatal, tras registrar pérdidas operativas acumuladas y una reducción de sus líneas de crédito.

Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas señala que la crisis financiera de la empresa Petroperú se refleja en pérdidas netas acumuladas por S/ 1,611 millones a octubre de 2025 y deudas con proveedores superiores a S/ 2,569 millones a diciembre del mismo año.

PRESUPUESTOS ANUALES

El portafolio recuerda también que entre los años 2022 y 2024, el Estado entregó importantes apoyos financieros a la entidad por un valor total de S/ 17,888 millones, monto que supera los presupuestos anuales de sectores como Salud y Educación, informa Andina.

Según el decreto, entre otros puntos, Proinversión asumirá facultades de representación de los derechos económicos y políticos de las acciones, la decisión sobre la transferencia de activos a fideicomisos y la selección de operadores para la operación de las unidades de negocio.