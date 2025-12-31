Ya son 15 fórmulas presidenciales inscritas para elecciones generales de abril

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que, hasta el momento, 15 planchas superaron el periodo de tachas y quedaron habilitadas para participar en las Elecciones Generales 2026.

Un total de 15 fórmulas presidenciales quedaron oficialmente inscritas para participar en las Elecciones Generales 2026, luego de superar el periodo de tachas, según el registro del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. Este avance marca un primer filtro clave en el proceso electoral rumbo a los comicios de abril del próximo año.

Entre las planchas habilitadas figuran Fuerza Popular, con Keiko Fujimori como candidata presidencial; Alianza para el Progreso (APP), liderada por César Acuña; Ahora Nación, con Alfonso López Chau; Podemos Perú, con José Luna Gálvez; y Un Camino Diferente, con Rosario Fernández. También lograron su inscripción el Partido del Buen Gobierno, con Jorge Nieto; el Partido Patriótico del Perú, con Herbert Caller; y el Frente de la Esperanza 2021, encabezado por Fernando Olivera.

A esta lista se suman el Partido Morado, que postula a Mesías Guevara; el Partido Demócrata Unido, con Charlie Carrasco Salazar; Progresemos, con Paul Jaimes Blanco; Fe en el Perú, con Álvaro Paz de la Barra; Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez Palomino; Perú Moderno, con Carlos Jaico; y Somos Perú, que lleva como candidato presidencial a George Forsyth.

36 FÓRMULAS SOLICITARON INSCRIPCIÓN

El Jurado Nacional de Elecciones precisó que, en total, 36 fórmulas presidenciales solicitaron su inscripción. Sin embargo, varias listas fueron declaradas inadmisibles por los Jurados Electorales Especiales Lima Centro 1 y 2 debido a observaciones como ausencia de actas de elecciones primarias, errores en fechas, incumplimiento de la paridad, doble postulación, firmas fuera de norma y planes de gobierno incompletos, evidenciando serias deficiencias en organizaciones que aspiran a gobernar el país.