Sucedió en el 2025: cuatro expresidentes peruanos sentenciados y en prisión

El Poder Judicial condenó a Pedro Castillo Terrones a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, convirtiéndolo en el primer expresidente peruano sentenciado por atentar contra el orden constitucional. La sentencia se basa en los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces mandatario anunció la disolución del Congreso e intentó instaurar un gobierno de emergencia, asesorado —según la Fiscalía— por Betssy Chávez y Aníbal Torres.

Tras el fallido golpe de Estado, Castillo fue detenido cuando se dirigía a la embajada de México para solicitar asilo político y posteriormente recluido en el penal de Barbadillo. Su juicio oral estuvo marcado por reiterados cuestionamientos al proceso, al que calificó de “express”. En contraste, su ex primera ministra Betssy Chávez, condenada a la misma pena, permanece asilada en la residencia del embajador de México, a la espera de un salvoconducto.

Otro fallo emblemático fue el de Martín Vizcarra, sentenciado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, vinculado a los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El exmandatario fue acusado de recibir 2.3 millones de soles de constructoras a cambio de favorecerlas durante su gestión como gobernador regional. Pese a su inhabilitación política, Vizcarra intentó sostener una campaña pública y acudió incluso a la CIDH alegando persecución.

HUMALA Y TOLEDO

La lista de expresidentes condenados se completa con Ollanta Humala, sentenciado a 15 años de prisión por el financiamiento ilegal de sus campañas, y Alejandro Toledo, quien recibió dos condenas este 2025: 13 años y cuatro meses por el caso Ecoteva y 20 años y seis meses por colusión y lavado de activos en el escándalo Odebrecht. Estos fallos configuran un capítulo sin precedentes en la historia judicial del país y refuerzan el mensaje de que, por primera vez, el poder no garantiza impunidad.