Sucedió en el 2025: José Jerí y su llegada a la presidencia tras vacancia de Dina Boluarte

Con apenas 38 años, el accesitario de Martín Vizcarra pasó en cuestión de horas de un segundo plano político a convertirse en el séptimo mandatario del Perú en la última década.



En un solo día, la vida política de José Enrique Jerí Oré dio un giro inesperado. Tras dos años, tres meses y tres días en el poder, el Congreso de la República decidió vacar a Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, aplicándole el mismo criterio con el que fue destituido Pedro Castillo. Con 122 votos a favor, el pleno consideró determinante el ataque a una conocida orquesta de cumbia y la incapacidad del Ejecutivo para frenar el desborde de la criminalidad en el país.

La madrugada del 10 de octubre, a la una en punto, Jerí Oré juró como presidente interino de la República por mandato constitucional. El nuevo jefe de Estado, que no logró una curul propia en las últimas elecciones y accedió al Congreso como accesitario del expresidente Martín Vizcarra, se convirtió así, a los 38 años, en el máximo representante de la Nación y en el séptimo mandatario peruano en los últimos diez años.

Desde sus primeros días, el nuevo gobierno marcó un estilo confrontacional frente a la inseguridad ciudadana. Jerí sostuvo reuniones con altos mandos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, coordinando visitas a penales y comisarías de Lima. Con camisas remangadas y un discurso de “guerra” contra las bandas criminales, su imagen fue comparada con la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

PROTESTAS Y MUERTE

Sin embargo, el inicio de su gestión no estuvo exento de conflictos. A los pocos días, estallaron protestas contra el Congreso y contra su asunción, protagonizadas por la denominada “Generación Z”. La represión policial dejó denuncias por abuso de autoridad y la muerte del artista urbano Eduardo Ruiz, conocido como “Trvco”. Pese a ello, Jerí superó intentos de vacancia, decretó el estado de emergencia, impulsó medidas contra la extorsión y alcanzó cerca del 50 % de aprobación.


