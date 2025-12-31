José Jerí sobre choque de trenes en Cusco: “Debemos revisar todo lo relacionado con Machu Picchu”

Luego del choque de dos trenes en la carretera Ollantaytambo - Machu Picchu que dejó como saldo una persona fallecida y decenas de heridos, el presidente José Jerí llegó hasta el lugar del accidente y realizó una serie de supervisiones.

Tras haber realizado las revisiones respectivas, el mandatario enfatizó que debe realizarse una inspección minuciosa en la ciudadela inca, esto con el propósito de darle una mejor experiencia al turista nacional e internacional que llega a la maravilla del mundo.

"Sí adelanto que tenemos que revisar todo lo que implica en torno a Machu Picchu para mejorar, y eso tiene que ser producto de la participación directa de todos los actores", aseguró el jefe de Estado desde la región.

HABRÁ REUNIONES PROXIMAMENTE

Con el propósito de evitar más tragedias en Machu Picchu, José Jerí reveló que en los siguientes días se realizará una reunión en la región con el propósito de tomar medidas preventivas. “La próxima semana (...) o los primeros días de enero va a ser el primer acercamiento entre las autoridades para ver cuáles son las debilidades con la finalidad de mejorar".