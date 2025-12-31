Elecciones 2026: JEE declara improcedente inscripción de plancha presidencial de Primero La Gente

A menos de seis meses de las elecciones generales del 2026, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedente el pedido de inscripción de la plancha presidencial del partido Primero La Gente, el cual busca llevar a Palacio de Gobierno a Marisol Pérez Tello.

De acuerdo a la resolución N° 08928-2025-JEE-LIC1/JNE, la agrupación política de la exministra de Justicia no presentó en el tiempo establecido los nombres de las personas que intentaban estar en el grupo de trabajo de Pérez Tello.

¿QUÉ PASÓ EXACTAMENTE CON PRIMERO LA GENTE?

En un primer momento, el JEE Lima Centro 1 informó que el plazo de inscripción de planchas presidenciales tenía como plazo máximo el 24 de diciembre hasta el mediodía; sin embargo, los encargados de Primero La Gente realizaron los trámites a las 3:58 p.m. y 6:01 p.m. de aquella fecha, causando una observación de las autoridades electorales.

Cabe mencionar que, previo a conocer esta decisión, Marisol Pérez Tello, en conversación con Canal N, aseguró que el partido político tenía planeado apelar la decisión del Jurado Electoral Especial, por el que debían realizar un pago de más de S/110 mil.