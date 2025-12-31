Fernando Rospigliosi comparte mensaje sobre el Congreso: “Cerramos un año con balances positivos”

A menos de ocho horas de la llegada del 2026, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, compartió un mensaje sobre el trabajo que ha realizado el Parlamento este 2025 y aseguró que las cifras culminan de una manera afirmativa en beneficio de la ciudadanía.

Además, el titular de la Mesa Directiva recordó que no lleva más de tres meses en el cargo y, desde que asumió el reto de estar al frente del Legislativo, se ha logrado trabajar en normas que ayuden a los pobladores, quienes viven atemorizados por la delincuencia.

“Cerramos este periodo de sesiones con un balance positivo. Hemos aprobado leyes para devolverle autoridad a la Policía y a las Fuerzas Armadas. Se terminó la época en la que el delincuente era protegido y el ciudadano honesto quedaba indefenso”, mencionó.

LOS CIUDADANOS QUIEREN VIVIR EN PAZ

Para nadie es un secreto que los casos de inseguridad ciudadana continúan expandiéndose en gran medida en las regiones del Perú, por lo que Fernando Rospigliosi aseguró que desde el Congreso continuarán con la labor de la lucha contra la criminalidad. “Seguiremos actuando con firmeza y seguridad, porque el Perú exige orden y resultados”.