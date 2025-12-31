Ministra Lesly Shica tras choque de trenes en Cusco: "La reacción del Estado fue inmediata"

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, se pronunció tras el incidente ocurrido el día de ayer en la ciudad del Cusco, donde dos trenes turísticos colisionaron ocasionando la muerte de una persona y más de 100 heridos.

En declaraciones a la prensa desde San Juan de Lurigancho (SJL), la titular del Midis destacó la reacción del Poder Ejecutivo ante la emergencia, calificándola de "inmediata y oportuna".

"La reacción del Estado fue inmediata, coordinada y con equipos en terreno. Esto demuestra que tenemos estructuras funcionales para atender emergencias y cuidar a nuestra población", manifestó la ministra.

¿TENDRÁ IMPACTO EN EL TURISMO?

En ese sentido, Shica Seguil afirmó que no existe evidencia alguna de que el incidente ocurrido en el tramo Machu Picchu - Ollantaytambo vaya a tener repercusiones negativas en la afluencia de turistas al país.