Fiscalía archiva denuncia de Juan José Santiváñez contra periodistas por presunto "reglaje"

El Ministerio Público archivó definitivamente la denuncia por presunto reglaje presentada por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra el equipo periodístico del programa dominical Punto Final.

La Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Este declaró infundado el recurso de elevación de actuados presentado por el actual candidato al Senado de Alianza Para el Progreso (APP), confirmando así el archivo de la investigación por el presunto delito de marcaje o reglaje.

Actividades enmarcadas en ejercicio profesional

La Fiscalía ratificó la decisión de primera instancia al determinar que las actividades de vigilancia y seguimiento realizadas por los periodistas para el reportaje "¿Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio?" se enmarcan dentro de su ejercicio profesional. Según la resolución, el seguimiento hecho por Mónica Delta, Juan Subauste, Carlos Hidalgo, entre otros, constituye una "conducta neutra" amparada en derechos constitucionales.

Argumentos de resolución fiscal

La disposición establece que "la actividad desplegada estuvo vinculada al quehacer periodístico con fines informativos (...) lo cual no constituye delito alguno". Añade que solo sería punible si se corroborara que dicha labor se usó para cometer otro crimen, "lo cual ni por asomo ocurre en el presente caso". Por ello, la Fiscalía concluyó que la conducta de los denunciados es "atípica", desestimando la tesis de Santiváñez.

Falta de pruebas sobre supuestas amenazas

Cabe resaltar, que uno de los argumentos del exministro fue vincular la vigilancia periodística con presuntas llamadas extorsivas recibidas días antes del reportaje. Sin embargo, el Ministerio Público desestimó esta acusación, revelando que Santiváñez nunca presentó pruebas de dichas amenazas.