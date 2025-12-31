Premier Álvarez sobre choque de trenes en Cusco: Todo parece indicar que hubo un error humano

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se refirió a las posibles causas del choque de trenes en la ruta hacia Machu Picchu, señalando que las primeras evaluaciones indican una probable negligencia en la operación.

"Todo parece indicar que ha habido un error humano (...) Al parecer uno de los maquinistas, por algún motivo, ignoró las señales", declaró el premier este miércoles 31 de diciembre en una entrevista con RPP.

Álvarez señaló que ha dialogado con el ministro de Transportes y otras autoridades sobre implementar sistemas de seguridad modernos. "Los seres humanos podemos equivocarnos, pero con la tecnología de trenes europea no puede volver a ocurrir porque hay sistema de alerta, de frenado automático, que tiene que ser implementado de inmediato", sostuvo.

Balance de víctimas y atención médica

El premier precisó que el accidente dejó alrededor de 107 heridos, los cuales recibieron atención médica y fueron trasladados a Cusco u Ollantaytambo. Confirmó el fallecimiento de uno de los maquinistas e informó que 2 pasajeros con fracturas faciales solicitaron ser trasladados a Lima para cirugía en el extranjero.

Deficiencias y propuesta de ambulancias de riel

Álvarez admitió las dificultades en la zona "sumamente agreste, donde no podían entrar helicópteros", lo que obligó a trasladar a los heridos a lo largo de 10 kilómetros hasta las ambulancias. Para subsanar esta deficiencia, señaló "la necesidad de contar, en esta ruta que es emblemática para el turismo peruano, con ambulancias de riel".