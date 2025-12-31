Jerí anuncia que convocará reunión para evaluar y mejorar servicios tras accidente ferroviario en Machu Picchu

El presidente de la República, José Jerí, llegó a Cusco para supervisar la atención a los heridos del accidente ferroviario y anunció que convocará a una reunión con todos los actores involucrados para analizar los puntos débiles y mejorar la atención en Machu Picchu.

En declaraciones a la prensa, el mandatario sostuvo que, si bien hubo una respuesta rápida, a su criterio "pudo ser más eficiente la atención" y no fue "lo suficientemente rápida para ser la cara del Perú ante el mundo".

Reflexión sobre gestión pública y privada

Jerí afirmó que el incidente es un "punto de reflexión para mejorar" y que se debe analizar tanto el desempeño del sector público como del privado. "Sobre ello es que debemos analizar y mejorar los servicios en lo que corresponde a la parte privada y en lo que corresponde a la parte pública", refirió el jefe de Estado.

Machu Picchu como prioridad nacional

El presidente enfatizó que Machu Picchu es "la cara de nuestro país hacia el exterior" y que, por lo tanto, se deben brindar las mejores atenciones. Dijo que su presencia en Cusco con el Ejecutivo obedece a la necesidad de verificar que todo funcione de la mejor manera posible y alinear los esfuerzos para que, ante eventualidades futuras, exista una mejor capacidad de respuesta del Estado.

Llamado a coordinación integral

Según Jerí, la coordinación que impulsará el Gobierno, permitirá alinear todos los esfuerzos para mejorar la capacidad de respuesta. "Vuelvo a decir, es cierto, no ha sido la más adecuada en términos de tiempos, pudo haber sido más rápido, pudo ser mejor, sí. Pero justamente estamos acá para que esto, de ahora en adelante, como punto de reflexión, nos sirva para mejorar", puntualizó el mandatario.