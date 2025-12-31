José Antonio Kast: Jerí confirma que presidente electo de Chile visitará Perú el próximo 7 de enero

El presidente de la República, José Jerí, confirmó este miércoles que recibirá al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, este próximo 7 de enero. A través de la cuenta oficial de Presidencia en X, se detalló que la visita incluirá reuniones privadas con diversos sectores.

Visita prevista para quincena y temas de agenda común

Inicialmente, el canciller Hugo de Zela había informado el último martes 30 de diciembre, que la llegada de Kast sería en la primera quincena de enero y que "probablemente sea una visita de un día".

Durante una entrevista con el diario El Peruano, el ministro De Zela indicó que se estaba terminando de concertar la fecha y que, durante su estadía, Kast sostendrá una reunión con el presidente Jerí y posiblemente con otras autoridades y empresarios peruanos.

Cooperación bilateral e invitación pendiente a toma de mando

El canciller recordó que la semana pasada tuvo un encuentro con Kast, quien hizo una escala en Perú durante un viaje a Ecuador, ocasión en la que el mandatario electo confirmó que su primer viaje al exterior sería al Perú. De Zela destacó la importancia de que ambos países trabajen conjuntamente en temas como la migración irregular y la lucha contra la inseguridad.

Respecto a la posible asistencia del presidente Jerí a la ceremonia de toma de mando de José Antonio Kast en marzo, el canciller señaló que aún no se han recibido las invitaciones formales. Una vez recibidas, el presidente peruano tomará una decisión al respecto.