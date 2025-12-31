Elecciones 2026: JNE admite a trámite plancha presidencial de prófugo Vladimir Cerrón

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial presentada por el partido Perú Libre, que encabeza el prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, para las elecciones generales de 2026.

Con la admisión a trámite, se abre un periodo de tres días durante el cual cualquier ciudadano puede presentar tachas contra la postulación de la lista integrada por Cerrón como candidato presidencial, el actual congresista Flavio Cruz como primer vicepresidente y Bertha Rojas López, madre del exgobernador, como segunda vicepresidenta.

Pese a no tener condenas firmes, Cerrón mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses y recientemente el Poder Judicial rechazó una solicitud de variación, ordenando que siga afrontando su proceso desde la clandestinidad.

Acusaciones fiscales y campaña desde la fuga

La investigación fiscal contra Cerrón sostiene que habría recibido y movido dinero de origen ilícito mediante operaciones vinculadas a su partido. Según el Ministerio Público, estos fondos provendrían de actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de Junín.

A pesar de su condición de prófugo, el exfuncionario utiliza sus redes sociales para hacer proselitismo político, mientras la justicia peruana mantiene una orden de captura internacional y ofrece una recompensa por información que facilite su ubicación.